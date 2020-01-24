【RIP】20歲前花滑世青冠軍自殺亡　遺書僅留「愛」字　年初退役傳患癲癇 (17:03)

阿歷山祖絲嘉雅前日被發現死於莫斯科住所，據報遺書只有俄文單字「愛」，有傳此前曾因傷患嘗試自殺。這是澳洲隊10日內第2名離世的前冬奧代表，單板滑雪名將Alex Pullin日前潛水時溺斃。

昔日拍檔Harley Windsor在Instagram撰文追憶，表示：「言語無法形容我的心情，我對Katia的突然去世感到震驚和痛心。我不會忘記和她合作期間取得的成就，將永認心上。」而俄羅斯隊名將梅德韋杰娃（Evgenia Medvedeva）亦哀悼昔日青年隊戰友：「親愛的，我們會懷念你。」

阿歷山祖絲嘉雅2000年元旦日在莫斯科出生，青年階段代表俄羅斯隊，直至2016年應邀加入澳洲隊，伙拍男將Harley Windsor後漸登上高峰。二人在2017年得奪世青雙人滑金牌，創澳洲隊歷史，同年再稱霸青年大獎賽總決賽。

這對組合前年出戰平昌冬奧，為澳洲隊時隔20年再有選手入圍冬奧雙人滑，最終以第18位完成，無緣決賽。他們在成年組3季成績平平，今年初宣布拆伙，阿歷山祖絲嘉雅隨即退役，其後有報道指她患上癲癇症。

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