【F1】「平治」匈國站包辦前四起步　FIA：無證據顯示賽點戰車違規 (15:29)

今年賽點的戰車設計被指是平治去年的倒模，雷諾等早前投訴賽點車隊違例，指控主要針對今年改例下，車隊必須自行研發煞車散熱板（Brake Duct）。儘管FIA方面要求雙方提供樣本作比對，並在未來兩周聆訊，但方程式技術總監Nikolas Tombazis稱平治只要不是在條例生效後，反過來向賽點提供資訊，便不算違例：「如果調查發現，平治在2020年向賽點提供散熱板相關資訊，前者是違規的，但暫時沒有證據指向這說法。」換言之，賽點可以在去年收取相關設計及技術，今年保留或再作改良。

至於昨晚在匈牙利的排位賽，咸美頓以1分13.447秒打破場地紀錄，以0.107秒優勢力壓保達斯排頭位。賽點的史度爾擊敗抱恙的隊友佩雷斯，獲職業生涯最佳的第3位，法拉利包辦第5及第6位。第10名的加斯利，因艾法托利戰車問題，需更換引擎。

另外，世界電單車錦標賽（MotoGP）在西班牙揭幕，由Petronas的昆達拿路排頭位，排首行的亦有Yamaha域奴利斯及主場出賽、衛冕的Honda車手馬昆斯。至於排第9的Suzuki車手連斯昨晚在排位賽末段炒車後，證實肩膀甩骱，今晚不能出戰正賽。

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