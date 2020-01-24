【NBA】布口罩圖案被指撐警　夏登捱批呼冤稱不知含意 (19:40)

夏登早前因與確診新冠病毒肺炎的韋斯特布克，同樣未隨火箭大軍一同赴奧蘭多，曾傳出同告染疫。不過，他翌日已報到開操，澄清僅因家庭原因而遲歸隊。一波未平一波又起，在操練前後均佩戴布口罩的他，其中一款布口罩款式，是致敬《漫威》系列人物《制裁者》，而該角色在近期的黑人平權運動中，成為支持警察的標誌之一，加上有當地網民發現其口罩款式名稱為「藍色愛國者」，藍色也被視為是警察象徵，質疑他藉口罩撐警。

夏登受訪時澄清：「老實說，我根本不知有關的政治含意，更沒有要作政治宣言的意思，我戴這款口罩，只因它能覆蓋我整個臉和鬍子，而且這圖案看起來很潮，僅此而已。」

另外，NBA宣布復賽後的數據，將不會計算在年度個人獎項上，意味停擺前的數據將成為各獎項的指標，外界料東岸一哥密爾沃基公鹿的頭號球星「字母哥」安迪度高安普，有望冧莊再膺最有價值球員（MVP），而年度新秀勢仍狀元錫安威廉臣與榜眼摩蘭特之爭，不過後者今季上陣場數遠多於威廉臣，呼聲較高。

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