【英冠】列斯聯16年換15領隊　易主5次換升班成果　米拿等群星賀母會　 (16:05)

列斯聯現時領前第3的賓福特6分，明晚作客打比郡若不敗，或是賓福特今晚未能擊敗史篤城，更會篤定英冠錦標。即使名宿積查爾頓日前離世，未能見證母會升班，但多名該會青訓球員均有送上祝賀。前曼聯後衛里奧費迪南、利物浦中場占士米拿、般尼翼鋒艾朗連儂均在網上慶祝列斯聯回歸英超。

列斯聯在千禧年代初擁有阿倫史密夫、活基治、保耶等土炮名將，配合澳洲隊孖寶維度卡及基維爾，是對上一支非現代Big 6球隊躋身歐聯4強，不過在2001登上近代高峰後急速下滑。他們在2003/04球季以尾二成績降班英冠，3年後再跌落英甲，是隊史首次征戰第3級別聯賽，3季後重返英冠亦多季位列中游。

體育傳媒大亨Andrea Radrizzani於3年前收購列斯聯，翌年再委任比爾沙為領隊，名宿門將保羅羅賓遜認為這是球會起死回生的關鍵：「球隊季前最正確的決定，是留下比爾沙。他是足球界的鬼才，你要知道很多現役教練，舉例說哥迪奧拿，都視他為啟蒙導師。」

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