【西甲】皇馬捧盃巴利獨憔悴　慶祝如局外人　施迪安認難保巴塞帥位 (17:18)

加里夫巴利於西班牙時間周四（16日）度過31歲生日，兩度執教皇馬的施丹一直盛傳與他關係惡劣，連同今仗挫維拉利爾再度被棄用，巴利自上月中西甲復賽以來，只曾在勝伊巴和馬略卡兩仗上陣共90分鐘。

今仗賽後皇馬職球員在場內開心慶祝，巴利卻儼如局外人，全隊與冠軍獎盃大合照時，他站在一旁強顏歡笑，其間並不興奮，只揮動拳頭數次；當施丹被拋起慶祝時，巴利並沒參予，僅在旁雙臂交叉在胸前。球員一起載歌載舞期間，他亦疑「交行貨」，而且輕踢隊友。

總計巴利今季西甲和歐聯共上陣19次入2球和2次助攻，兩個入球都是在首循環作客打和維拉利爾2：2時取得，該仗他的最後結果是兩黃一紅。巴利以外，巴塞教練施迪安亦危危乎。他說：「我需為球隊目前的狀况負責，希望球隊可以另一面貌迎接下月復賽的歐聯。可是，我並不能確定自己將會發生什麼事。我同意美斯賽後對球隊的抨擊，我們未來數周必須好好反省。」

傳言阿根廷籍名帥普捷天奴下季或入主巴塞，這名今季中被熱刺革職的主帥，過去領軍巴塞鄰會愛斯賓奴時，曾稱不會掌「地上最強」帥印，惟愛軍早已篤定降班，故此他將不用倒戈母會，存在他日在「地上最強」掌舵。

馬略卡成為第二支降班球隊，最後一席在雷加利斯及切爾達之間決出。第五位的維拉利爾篤定出席歐霸，隨後排6至9球隊仍有機會爭入歐戰。

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