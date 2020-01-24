【西甲】皇馬壓巴塞重奪錦標 施丹：開心過贏歐聯 美斯為失冠震怒（附精華） (12:53)

皇馬射手賓施馬是役梅開二度，今季累積21個聯賽入球，在射手榜亦追至落後美斯兩球。美斯今晨亦有罰球進帳，但巴塞主場遭奧沙辛拿絕殺輸1：2，提前一輪衛冕失敗。美斯賽後炮轟球隊表現，就算去到歐聯也會被16強對手拿玻里淘汰：「我們不想這樣完季，但這仗確實是過去一年的縮影：不穩定、脆弱及緩慢。」

穩定性成為兩隊季尾復賽的分野，停擺前4場僅1勝的皇馬，經調整後豪取十連勝，近3季首次西甲封王，相反巴塞今仗落敗以外，亦曾3次和波，共失9分。施丹稱因為這樣，贏西甲比贏歐聯成就感更大：「我會更高興，因為這是38場的努力，而我們也要去到尾二一周才完成這件事。」他稱疫情下閉門捧盃的感覺奇怪，但相信無損球迷在家中的喜悅。會長皮里斯則稱隊長沙治奧拉莫斯會在球會掛靴。

皇、巴將與馬德里體育會及西維爾出戰下季歐聯，歐霸則只有第5的維拉利爾確保資格，皇家蘇斯達、基達菲、華倫西亞及格蘭納達等4隊，將煞科日爭逐另外兩席。尾二的馬略卡今晨主場1：2反負格蘭納達後，亦跟隨愛斯賓奴，宣告護級失敗。兩連勝的雷加利斯則升上尾三，最後一場仍可能反壓多1分的切爾達。

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