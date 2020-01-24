【英超】曼聯征水晶宮誓凱旋　普巴傳續約5年　周薪390萬超迪基亞 (22:28)

水晶宮vs.曼聯 now611/621台 明晨03：15直播

一年前，保羅普巴盛傳離開無緣今季歐聯的曼聯，既與皇家馬德里扯上關係，又被指回巢祖雲達斯，最後無疾而終，他今季曾受足踝傷患困擾，惟新冠病毒疫情令英超在3月停擺，至6月17日復賽時，他已可以復出，並與年初加盟的新兵波基斯費南迪斯，組成令人耳目一新的中場線，領隊蘇斯克查說：「當保羅有現在的表現，便不會被法國隊或曼聯以內的任何球隊棄用。自從聯賽重啟後，他的表現很精彩，為曼聯貢獻良多。」普巴復賽後，連同英格蘭足總盃在內，上陣7次入1球和有1次助攻。

英國《太陽報》今日報道，曼聯已準備今季結束後，與普巴續約5年，周薪由現在的29萬鎊增至40萬鎊，勢超越37.5萬鎊的迪基亞，成為隊內最高薪球員。另外，曼聯將在下周日足總盃4強大戰車路士，蘇斯克查投訴「藍戰士」早在周二已踢過英超，休息時間多48小時，對「紅魔」不公平，但他堅稱會專注明晨作客水晶宮。

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