【港超】大埔限期內付截至5月中薪金　續向贊助商追餘下款項 (19:02)

大埔勞資代表今午續在沙田政府合署會面，會方代表為大埔秘書長陳平及助教陳旭智，職球員代表為前主教練馮凱文及3名球員，最終雙方簽署協議。陳平表示，球會及球員暫達成和解，強調球員向會方追討欠薪合理，但球會因贊助商未能完全履行合約而「孭鑊」，形容事件令他心力交瘁，日後會更完善處理合約事宜以保障球會：「香港球壇形態有問題，球會無法自我生存或依賴商業贊助，如經常有這些不穩定的經費來源，會令有意投資本地足球的人卻步。當然，如果香港足球吸引力大，球會都不用擔心經費。」

他強調，希望贊助商跟球會商討解決方案，若續不理會，不排除有法律行動：「世界有法理，合約寫明不能當無，球會已受了很多委屈，報道常說大埔足球會欠薪，但責任誰屬？」

馮凱文表示，職球員接受會方最新方案，並稱理解會方情况，承認雙方可處理更好：「若球會、球員與贊助商三方坐下好好溝通，不用去到現時局面。」至於餘下涉及逾百萬元的欠薪，有待雙方如何再向贊助商追討，馮凱文說：「與其花大筆錢對簿公堂，倒不如找回球員欠薪更好。」

大埔逾30名職球員今季簽約至今年6月，但自3月起未收到薪金，贊助商宏大環球早前稱會方擅自退賽及亞協盃，拒絕即時支薪。職球員上月底向勞工處求助，勞資代表於上周首次會面，先達成會方上周內支付3月餘下欠薪，並承諾籌集資金再支付4月欠薪。

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