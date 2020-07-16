【港超】收緊準則後獲董事會通過　足總下季試行超級外援 (15:14)

「超級外援」的準則為必須在國際足協排名前50名的國家頂級聯賽，曾參賽最少一季，或曾代表國際足協排名前50名的代表隊至少上陣一場國際賽。足總總幹事袁文川昨向各港超隊發信，表示較早前足總雖否決新增外援建議，但稱香港飛馬修訂方案後，由前100名國家收窄至前50名後，並於上月底球會會議投票，結果為6票贊成、3票反對，再經董事局審視及參考相關資料後，決定接納相關建議，為期一季後檢討。換言之，下季港超外援名額，將由「註六出四」改為「註六出五」，其中一人為「超級外援」。據悉，反對的球會包括理文、東方龍獅及愉園。

過去曾有畢特、基士文及科蘭等著名球星參加本地聯賽，但球圈擔心超級外援的新準則仍然寬鬆，因現時部分港超外援均合符此資格。有球圈人士則認為，需以一定成本羅致超援前提下，必會考慮該球員有宣傳價值及吸引力，對於被指此舉影響本地年青球員機會，他反稱起用太多年紀較大的入籍兵，亦會扼殺本地小將的上陣機會。

此外，就早前放寬季中加盟球員，可為第二間港超球會出戰盃賽的建議。足總稱考慮國際足協最新指引，球會應以原有班底完成相同球季，確保賽事完整性及廉潔，加上7間球會贊成下，足總決定維持原有賽例，即一名球員在同一季只能為一間球會在同一盃賽上陣。換言之，季中加盟東方龍獅的兩名射手盧卡斯及辛祖，因之前曾為前球會傑志及和富大埔在高級組銀牌上陣，都無緣在決賽對理文上陣，但因在足總盃未代表其他港超隊，可在此項賽事上陣。東方主教練李志堅早前稱，球隊仍有足夠兵源應付。

對於近月新加盟的球員能否獲國際足協「特事特辦」，註冊參加今季復賽，信中仍未有交代；有指國際足協料不會批准香港足總放寬此例。

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