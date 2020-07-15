【再見隊長】歷任隊長讚陳偉豪領導才能　葉鴻輝：他場內外都感染力強 (20:14)

在陳偉豪退役消息傳出後，葉鴻輝當晚隨即在社交網發文致敬稱「永遠的隊長」：「多謝咁多年來在前面守護我。」葉鴻輝向本報表示，陳偉豪「由場內到場外都感染力強」：「球員可連續7年代表港隊已是很好成就，但他是連續7年做隊長。」

黃洋則稱，本地足壇先後失去陳肇麒和陳偉豪，這兩名近年最具代表性的球員，難忘起初以學生身分看偉豪比賽，到後來首次入選港足時，仍記得對方是第一個找他聊天的球員，「他還講笑問我點解踢極都唔傷，讚我硬淨」。黃洋後來跟偉豪在港足並肩作戰數十仗，他稱讚對方是有經驗豐富和指揮若定的中堅，往往就能幫輕防中不少工作，亦給予榜樣和方向，讓他如何在港隊立足。

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較早一步退役的陳肇麒稱，偉豪在球圈地位不用多說，是難得的精神領袖：「有他在後防，我們就可放心進攻。」另一多年戰友文彼得稱，「雙陳」退場下，意味他們的球員時代將劃上句號。豪哥之前的上一任港足隊長潘耀焯，亦認為對方是適合隊長人選 ，期望青年球員，能在其身上學習比賽態度及領導才能。

至於被視為港足中堅「接班人」的梁諾恆稱，在南華跟豪哥合作多年，除了在訓練和比賽，場外亦不時分享建議助他進步：「他會分享自己為何可踢20年的保養心得。」他又指，陳偉豪是港足近年標誌性人物：「很多球迷見到他就會想起港隊和南華，我和他同任中堅，也是的繼續進步的榜樣和動力。」

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