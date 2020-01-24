【新冠肺炎】今季ABL腰斬不計排名　暗示無營運危機　「轉為籌備下季」 (19:02)

東方龍獅籃球隊以「香港東方」名義參戰的東南亞職業籃球聯賽（ABL），早前傳出或財困解散。賽會今午在facebook發聲明，宣布今季正式腰斬，但表示正籌備下季賽事，間接否認聯盟解散的傳聞。
ABL因新冠疫情自3月中停擺，賽會今日正式宣布因未能安全辦賽，腰斬今季賽事，「轉為籌備2021年球季」，強調有決心與球隊、商業夥伴及球迷一同回歸賽場，將在諮詢球隊意見後公布下季詳情。由於賽季仍未過半，賽會指難以決定最終名次，故將今季列為「未完成」；而東方今季已出戰10場常規賽，停賽前以3勝7負排第9，尚餘16場比賽。
早前有外媒報道，ABL因主要贊助商亞洲航空（AirAsia）財困， 3月底關閉辦公室及遣散全體員工，聯盟一度傳出面臨解散。
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Official Statement from the Board of ASEAN Basketball League on the 2019/20 Season: "We will now turn our efforts into...
Posted by ASEAN Basketball League on Wednesday, 15 July 2020