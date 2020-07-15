【審計後續】帳委會批港協代表供詞含糊　林卓廷：作供真係全部作出來 (18:01)

帳委會委員今午召開記者會，總結對港協暨奧委會及香港足球總會的聆訊結果，民主黨林卓廷狠批港協義務秘書長王敏超及行政總裁鄭國鴻的作供表現及可信度。他提及上屆亞運有泳手賽前嚴重受傷，港協代表曾在聆訊聲稱當時有醫生證明可出賽，但向帳委會補交的醫生信是事後補發，只證明該泳手可重新訓練，而非適合參與高水平賽事。港協又曾指一名泳手的落選原因是疏於練習、狀態低沉，但其後補交的教練信件，全文意思是該泳手已正在進步，和港協所述完全相反。

相關報道：【審計報告】帳委會報告批足總管治難辭其咎 斥港協選拔做法不可接受

民主黨林卓廷斥港協代表斷章取義：「我四年來從未見過如此不誠實的證人，蓄意誤導帳委會委員，如我們沒有索取信件全文，就會錯信港協、錯怪運動員。港協又反對將信件全文加入報告書，只同意放入運動員成績每况愈下的段落；一個聲稱要公平競爭、開放透明的機構，竟然如此黑箱作業。」他又呼籲體育界人士勿受制於有權力、有影響力人士而忍氣吞聲。帳委會副主席梁繼昌又提出，曾就上屆帳委會聆訊到廉政公署舉報，提醒港協代表供詞造假並非沒有後果。

關於足總部分，民建聯何俊賢批評政府及民政局多年來行禮如儀地批款，但未負相應監督責任：「他們以足總獨立營運為由，採取不干預態度。足總需負上極大負任，政府亦同樣有責任，希望當局明白可以外判工作，但不可外判責任。」公民黨陳淑莊亦敦促政府更密切和謹慎監察足總，以免足總對政府撥款的依賴愈來愈深，卻無法以成績振奮港人。

其他報道：【再見隊長】陳偉豪掛靴忙出書開網台 欲組工會助退役球員