【英冠】韋根破釜沉舟8蛋炒侯城　擺脫財困陰霾創隊史最大勝仗 (16:24)

韋根早前宣布職球員將兩折支薪，並解僱部分員工。港人班主歐陽偉基更稱因疫情而影響投放資金，但上仗仍在主場以1：0小勝昆士柏流浪。今晨再於主場出擊，韋根在上半場已遙遙領先7球，加上換邊後基蘭杜維爾完成帽子戲法，最終大勝侯城8：0。由於韋根早前申請破產保護，按例勢需減12分，因此這場勝仗為球隊帶來護級曙光。韋根更同時創下隊史最大勝仗及追平英冠16年的紀錄，賽後獲當地傳媒大讚表現「難以置信」。

據當地傳媒計算，倘現時44戰得57分韋根被裁定扣減12分，將與今仗大敗位列第22位的侯城同分。然而，韋根仍能憑較佳得失球差力壓對手排第21位，得以避過降班厄運。領隊曲克賽後指：「我們正在爬山，但仍未到達頂峰。但我要感謝所有支持我們的球迷，這場勝仗勢對他們最大的回報。」後衛巴洛根亦指勝利令隊友更為團結：「球隊雖被財困影響，但球員卻打造了最美麗的更衣室，這是隊友們團結的成果。」

其餘賽事方面，次席的西布朗在主場與富咸互交白卷，在聯賽尚有兩輪下續保持重返英超的希望。而有朗尼正選上陣的打比郡則以1：2敗走卡迪夫城，要取得升班附加賽席位的機會渺茫。而哈特斯菲爾德則與錫周三賽和0：0，護級形勢嚴峻。

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