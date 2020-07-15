【審計報告】帳委會報告批足總管治難辭其咎　斥港協選拔做法不可接受 (13:42)

帳委會經過6次公開聆訊，今日發表報告表示足總自2011年11月以來，獲政府撥款發展香港足球金額以千萬元計，但整體成績令人失望，認為足總應加強公帑運用，對政府及社會問責「視為首要任務」，亦反映民政事務局及康文署未能緊密監察足總整體表現。

相關報道：【港足】五年計劃文件揭足總26職位減285萬資助 9月須交行動計劃免停撥款

報告指出，足總沒就審計報告及公開聆訊提問，提供完整資料和適切回應，如未能提供2014年7月至19年3月期間市務及傳訊委員會大部分議程及會議紀錄，予審計署審查，亦發現若干董事局、委員會委員在這5年間的會議出席率少於一半，部分亦沒作第一層利益申報等。

報告又對足總達成策略計劃表現目標、在社區推動足球效益，表示遺憾及失望。報告表示，明白部分足總董事對發展香港足球付出時間，但指足總提升香港足球表現結果或成績，「與他們良好意願和付出並不相稱」，強烈促請足總董事局應檢討現行管治模式，能否有效實現和維持「高水平企業管治」，並推行嚴謹與穩健內部監管及核證機制，以供管理層核查違規情况，同時善用新五年計劃撥款，針對改善入場人數等未達標的指標。而民政局尊重獨立性同時，亦須敦促足總增透明度，如在足總網頁上載更多有關管治細節、改善措施成效及如何內部監管等，民政局及康文署亦應在監察撥款運用上，擔當更主動和積極角色。

其他報道：【再見隊長】陳偉豪掛靴忙出書開網台 欲組工會助退役球員

另外，報告亦向港協暨奧委會提出多項建議。選拔運動員問題是早前帳委會聆訊的焦點之一，報告直斥港協未公布選拔的全部考慮因素等做法不可接受，現行機制明顯存在不足，敦促港協與各總會定下劃一遴選準則及替補機制，可參考外國做法，如設公開選拔賽，亦應將覆檢機制清楚列明在《章程細則》及網站。而2011年出版的《防貪錦囊》中與選拔相關的建議，至今仍未達標的兩成做法，應在下個財政年度實施。

管治方面，報告敦促港協處理董事會及委員會成員履行職責，包括按時出席會議，亦應就監察及檢視各體育總會的運作，定期向民政局匯報。此外，報告亦批評港協代表以證人身分出席聆訊的表現，部分回應含糊及有迴避，亦有提供不完整資料，有誤導帳委會之嫌。

完整報告內容：https://www.legco.gov.hk/yr19-20/chinese/pac/reports/74/74_rpt.pdf

其他報道：【英甲】韋甘比創會133年首闖英冠 《FIFA》「大隻佬」艾堅芬華獲高普祝賀

其他報道：【網球】女性伴侶誕女兒 前世界一姐史杜素獲球壇祝福