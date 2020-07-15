【再見隊長】陳偉豪掛靴忙出書開網台 欲組工會助退役球員 (11:23)

現年38歲的陳偉豪於1999年開始職業生涯，21年來效力過二合、流浪、南華、夢想FC，最後在香港飛馬結束。他透露，原本今季已準備退役，但開季後獲香港飛馬會長羅傑承邀請擔任助教兼球員，但球季因疫情暫停，飛馬退出復賽，早前他提早與球會解約。此前訪問他已自稱為「前球員」，曾重申未關上球員大門，但昨在梁芷珊的網上節目上，終確認不會再戰港超：「應該不踢了（港超），或者這樣說，應該無得踢。」

陳偉豪為港足上陣65場國際A級賽，共取得6個入球，2010年起有26場出任隊長，2017年6月7日獲足總安排告別賽，友賽約旦隊上演為港披甲最後一役。「豪哥」表示，疫情下將有不少年紀大的球員都會提早停下來：「我覺得今次是很好時機，讓踢得耐或打算轉行的球員豁出去，畢竟還要等數個月才開季，此時離開都不是壞事。」梁芷珊表示，正有人為陳偉豪籌備告別戰，豪哥則暗示該場比賽不止為他而設：「不算是告別賽，只是臨走前和球迷聚一聚，讓大家開心有些回憶。」其港足及球會多年戰友的陳肇麒，上月透過本報專訪宣布結束職業生涯，轉戰餐飲娛樂業。

對於早前表示積極考慮出選下屆立法會體育、演藝、文化及出版界別，最終改由香港網球總會前主席周小龍參選。陳偉豪解釋，因準備不足而退選：「早期沒人出來選，覺得體育界也需要支持，但曾與藝術界人士會面，發覺自己對其界別完全不熟悉及欠說服力，擔心幫不到他們，對其他界別不公道。若真的要選，可能需要多數年時間準備，所以有人比我更適合時，對事情會更有幫助。」

對於未來發展，陳偉豪曾說希望嘗試足球以外的行業，但透露過去9個月兼任文職工作的經歷，讓他有些挫敗感，發覺連傳一個電郵都欠缺信心，像對公司是負擔，故稱暫時會繼續投放更多時間在足球界：「常覺得踢波表現算幾好時，出去做其他工作應難不到我，但最後跟想像有少許出入。自己讀書不多，投身社會工作選擇不多，經歷過後有些挫敗感，發現每個人都各有位置。」他未來除了繼續推展指導學童的「足球小將」計劃，並即將開設名為「跟隊唔該」網上頻道，以及預定8、9月發布新書《隊長秘章》，並希望構思成立退役球員工會，希望分享專業意見與足總交流：「我們始終踢開波，相信足總也會較易接受意見。」

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