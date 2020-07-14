【經典重現】精工50周年回顧展明揭幕　陳發枝現身宣傳嘆時代變 (17:05)

精工足球隊於1970年由黃創山成立，征戰港甲14年屢獲殊榮，包括連續7年奪得甲組冠軍。球會於1986年解散，雖退出香港球壇多年，但今時今日仍然為老一輩香港球迷津津樂道。精工名宿及一班球圈人士，今日在銅鑼灣為回顧展宣傳，身兼港足名宿的陳發枝效力精工最後兩季時，經歷當年本地足球盛世，他稱隨時代變遷，如今氣氛及環境經已不同：「以前香港地，邊會周末唔睇波？那是很好的假日節目，但時代已經不同了。現在有很多娛樂，又容易接觸外國足球，的確是少了球迷看本地足球。」

他亦難忘昔日精工外援級數高，如摩利、邦迪及連尼加賀夫等都是國腳級人馬：「80年代的本地波節奏不慢，為何好睇？其一原因是外援質素高，不少都踢過世界盃，所以怎會帶動不到球迷入場。」港足前教練郭嘉諾今日出席活動時也稱，精工在本地足總極具代表性：「說香港足球，大家都一定會想到南華或精工。」

今年精工踏入創會50周年，為隆重其事與運動品牌及本地服飾店合作，明起至本月29日在銅鑼灣舉辦50周年回顧展，展出精工歷年球衣，包括已故精工名宿兼香港球王胡國雄的簽名球衣、獎盃獎牌、比賽門票、刊物及珍貴相片，還有巴西球王比利訪港時送贈之簽名球靴。

此外，精工與品牌合作推出兩款復刻版球衣，分別為1980年及解散時的款式，重現經典雙V標誌設計，解散款式更印有10號，為胡國雄當年的號碼，分別限50及40件，於本月內先後開賣。而精工前領隊張遠亦在明日發布新書，名為《永恒班霸─精工足球五十》大談當年。

《香港精工足球隊50年回顧展》

日期：7月15日至29日

時間：中午12：30至晚上21：00

地點：銅鑼灣Fashion Walk加寧街13至15號地下B鋪

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