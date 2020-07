【NBA】火箭韋二少歸隊前確診　帝王中鋒違例取外賣再隔離 (14:10)

韋二少在Twitter公布:「我在球隊出發前已確診,現在感覺良好,正在隔離,很期待康復後重新加入球隊。」由於康復到埗後仍需再隔離,意味這名9屆明星賽球員難以出戰下周的熱身賽。有報道亦引述消息,指現時的聯盟得分王夏登亦染疫,勢削弱火箭在復賽時的實力。

另外,火箭小前鋒卡保路及薩克拉門托帝王中鋒賀美斯,均因曾離開比賽場地奧蘭多迪士尼範圍,需再隔離10日。賀美斯稱只是在園區門口接收外賣,但為行為致歉。NBA亦公布,有兩名球員抵達迪士尼後,確診新冠病毒肺炎而要隔離。

