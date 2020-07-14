【英超】曼聯補時遭逼和續排第5　馬古尼:前柱球員責任較大（附精華） (12:13)

由於曼城昨晚推翻歐戰禁賽令，列強出席下季歐聯需取得前四。惟曼聯早段便因中場保羅普巴後半場被搶腳下球，被修咸頓翼鋒史超活岩士唐破門。曼聯之後由拉舒福特及安東尼馬迪爾建功一度反超前，但遲遲未入保險球，加上後衛班頓威廉斯尾段撞傷頭，踢少個下終在修咸頓最後一擊再失球。碧拿歷克接應角球二傳，奧巴菲美伏兵遠柱加一腳，助修咸頓中止曼聯各項賽事五連勝走勢。

曼聯未能趁車路士及李城今輪輸波，升上第3位。對於末段的失球，有球迷就怪責在龍門前的哈利馬古尼，竟在攻勢中防守隊友雲比沙卡，最終未能截到皮球，令球隊今季第11次死球失守。這名隊長則認為守前柱球員的問題大一點：「我們近期的死球防守其實進步了很多，但今次不應該在4個人企前柱，仍被對手搶點，我們要回去再看看。」領隊蘇斯克查則表示球隊今日表現不值得全取3分，但不同意連續5仗正選不變，球員因而有疲態。

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