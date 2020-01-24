【中國足球】U19國青隊今季首戰中乙 中國足協增設政治教導員加強思想教育 (21:29)

U19國青隊將在今季參戰中乙，而中國足協為了加強思想教育，落實在該隊增設政治教導員一職，由廣州恒大黨支部書記、中國足協執委樂文庸擔任。除了日常訓練、比賽，會增加思想教育的相關內容，包括訓練前全體參加升國旗儀式等。內地網民對此反應兩極，有人表示支持，更建議「加入政治筆試」，但亦有不少網民批評做法可笑，更有人明言「這樣搞足球，中國足球肯定不行」。

此外，廣東足協近日「擺烏龍」，誤將中國隊置於世界排名第一，被不少內地網民取笑，有人表示「以為你是女排嗎？」，亦有人笑言「無所謂，想怎排都行，自娛自樂嘛」。

至於中超因疫情今季仍未展開，中國足協今公布首循環共14輪賽程，揭幕戰於本月25日晚上6時15分在大連賽區展開，由衛冕的廣州恒大面對上海申花，而蘇州賽區則在同晚8時半展開，由武漢卓爾對陣青島黃海。

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