【英超】曼聯若挫修咸頓　反壓車仔李城升第3　普巴瞄準足總盃及歐霸冠軍 (20:08)

曼聯vs.修咸頓 now621台 明晨03：00直播

繼車路士日前英超作客吞錫菲聯3蛋後，李斯特城亦告敗走般尼茅夫，使車、李兩軍同是35戰分別得60和59分，暫得58分的曼聯若能挫修咸頓，便可以1和2分的優勢，反壓「藍戰士」及「狐狸」，升上第3，這將也是「紅魔」繼首輪位列次席後，今季第2高的英超排名。

事實是曼聯目前氣勢如虹，各項賽事已連續17仗不敗，令保羅普巴已憧憬未來：「曼聯代表錦標。我們不會錯過任何機會，將會為兩個冠軍全力以赴。」他劍指的賽事是曼聯已躋身4強的足總盃，以及很有機會打入8強的歐霸。一度因足踝重傷長唞的他，上仗英超作客大勝阿士東維拉中，取得復賽後首個入球。他稱讚球隊這陣子「進步神速，攻守更平衡」。另外，迪基亞若對修咸頓把關，其代表曼聯出賽便達400次，在球會門將方面計，僅次於539次名宿史塔尼。

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