【NBA】朗度操練受傷長唞 湖人復賽戰力打折扣 占士撐失言體記捱批 (19:19)

前日抵達奧蘭多迪士尼備戰復賽的湖人，首課操練即傳來壞消息，主力控衛朗度在操練時手骨受傷，料養傷6至8周，意味他將緣盡餘下常規賽，季後賽能否趕及康復披甲亦成疑。

另外，日前美國參議員霍利去信NBA賽會，稱復賽若容許展示黑人平權標語，應按此放寬的原則，「應准你的球員聲援香港人」，批評NBA親中而噤聲。及後ESPN名記「Woj神」禾蘭諾斯基私下電郵對方以粗言回應，事後被霍利公開電郵後道歉，而「Woj神」更被ESPN暫時停職處分。

對於「Woj神」被停職，勒邦占士罕有地在社交網留言「#FreeWOJ!!」力撐對方，惟此舉再次被批立場親中，有網民質疑對方為何不寫「#FreeHongKong」。此外，聯盟早前容許球員在球衣上印上支持平權的字句，不過繼勒邦占士後，另一湖人球星「一字眉」安東尼戴維斯，亦表明不會印上有關字句，他認為球員們立場已很明確，個人不想印上涉及政治的字句去比賽。

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