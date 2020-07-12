【F1】咸美頓由頭帶到尾　平治包辦奧地利次站冠亞　法拉利再攬炒 (23:20)

經過排位賽雨戰，紅牛環賽道今日回復乾爽，咸美頓起步帶出後，一直未受對手挑戰。其隊友兼上站冠軍保達斯末段趕過紅牛的韋斯塔本，仍落後「黑帝」13.719秒衝線，總成績只領先隊友6分。紅牛另一車手艾邦以第4名完賽；法拉利兩部戰車則繼上季尾巴西站後再次相撞，維迪戰車尾翼於首圈已折斷，陸奇尼亦因車架問題，齊齊早段退賽。

F1下周將轉戰匈牙利站，有指該國為防疫，向英國等非歐盟地區的車手及人員設限，如擅離賽道或住宿地點，便會被罰款甚至判監。F1有咸美頓等9名非來自歐盟地區的車手，8支車隊的基地位於英國或瑞士。

另外，上屆三級方程式（F3）總冠軍舒華施文，今季升班二級方程式（F2）即在昨晚贏出，賽後將勝利獻予因新冠病毒肺炎離世的父親；雷諾青訓隊的龍加特緊接於今晚贏得另一場F2，首度捧盃。

相關報道：【F1】陳恩能「滅聲風波」後再旁述 咸美頓排位賽雨戰大超班

其他報道：【英超】熱刺迎阿仙奴 七成球迷促摩連奴下台 狼隊3:0炒愛華頓升第6

其他報道：【NBA】粗言回應參議員撐港言論 美媒：《ESPN》名記遭停職