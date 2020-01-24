【英超】熱刺迎阿仙奴　七成球迷促摩連奴下台　狼隊3:0炒愛華頓升第6 (21:06)

熱刺vs.阿仙奴 now611/621台 晚上23：30直播

摩連奴去年與熱刺簽約3年，年薪達1500萬鎊（約1.47億港元），但至今各項賽事領軍31次只勝出13次，上周中英超作客護級的般尼茅夫，更在攻門無一中框下打和0：0，賽後受千夫所指。在《太陽報》網上調查中，近70%球迷要求摩帥現在下台，前班主阿倫蘇加在上仗比賽期間，於社交網站Twitter留言「熱刺醒醒吧」，賽後更稱「普捷天奴回來吧」，接着有球迷以「荷西（摩連奴）滾出去」和應。此外，據報有一群球迷為表達對熱刺班主利維的不滿，勢支付650鎊聘請小型飛機，今晚賽前在熱刺球場上，展示寫上「利維現在滾出去」的橫額。

熱刺及多1分的阿仙奴賽前分別排英超第10和8位，當阿仙奴的加蓬隊前鋒奧巴美揚被《天空體育》問及敵軍是否勝過「兵工廠」時，他反問道：「你認真的？他們實力比我們強？來吧。」熱刺過去3季英超排名都比阿仙奴為高，惟近5次聯賽交鋒錄得1勝2和2負佔下風。料「奧巴」已成熱刺今仗的心腹大患，因他已入20球，在射手榜暫少李斯特城前鋒占美華迪兩球。

至於狼隊今晚主場迎戰愛華頓方面，主隊藉箭頭魯爾占美尼斯完上半場前射入12碼領前，隊友中場丹當斯卡及前鋒迪亞高祖達，分別在47和74分鐘建功，終以3：0大捷結束兩連敗，賽後35戰得55分，以1分優勢反壓錫菲聯升上第6，保持爭取出席下季歐戰的機會。3戰只得1分的愛華頓則續以45分排第11，參加下季歐戰渺茫。

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