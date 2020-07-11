【NBA】粗言回應參議員撐港言論　美媒：《ESPN》名記遭停職 (22:08)

自黑人弗洛伊德早前被警方跪頭後死亡，洛杉磯湖人球星勒邦占士多次為種族平權發聲。不過，他在視像訪問中，表明不會在球衣背面以平權字句代替名字：「我有我的信念，不會因印了字句而動搖。」據報截至上周三，暫有17名球員拒印字句，350名復賽球員中則有285人已選定字句。

而美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley），上周去信NBA賽會促准球員印撐港字句，遭《ESPN》記者禾蘭諾斯基以粗言回應。多間美媒報道，禾蘭諾斯基已被公司停職，復賽後或不能以《ESPN》記者身分現身賽場；《ESPN》暫拒絕回應。

另外，NBA將於7月31日復賽，丹佛金塊中鋒祖傑治早前應網球世界一哥佐高域之邀，在塞爾維亞家鄉出席籃球活動後，成為染疫群組其中一人。金塊教練昨日確認，祖傑治月初的新冠病毒檢測呈陰性，將赴賽場奧蘭多迪士尼歸隊。

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