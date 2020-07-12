【球王對決】美斯成超級雙雙第2人　C朗兩記12碼保招牌（附精華） (18:28)

蘇亞雷斯上月復出，美斯在場上角色亦有轉變。後者今仗15分鐘直傳維達爾一箭定江山，近6場第6次助攻，在今季西甲累積20次助攻，較第二多的皇家蘇斯達中場奧耶沙巴爾多出10次，亦成為首名單季入球助攻做出「超級雙雙」的西甲球員。

巴塞賽後追至落後榜首皇家馬德里1分，但多踢一場，後上封王仍難度甚大。前鋒基沙文更在半場退下火線，無緣未來7日最後兩輪西甲。另一場馬德里體育會憑迪亞高哥斯達疑似手球下建功，1：0擊敗貝迪斯，領前第5位的維拉利爾9分，兼對賽較佳，篤定前四衝線。

而在意甲，C朗今晨兩次12碼中鵠，助祖雲達斯主場2：2逼和阿特蘭大，更因拉素主場1：2反負薩斯索羅，擴大榜首優勢至8分。阿特蘭大聯賽九連勝斷纜，兼且未能終結祖雲達斯37場主場不敗，教練加斯柏連尼感到不滿，矛頭直指執法尺度，令球隊兩次被罰12碼：「我們要怎樣呢？斬了球員的手？很多12碼都這樣判罰，但其他地方不是這樣去詮釋球例的，我們需要改變。」

數獨球王紀錄

11 美斯復賽後參與11個入球（3入球8助攻），冠絕五大聯賽。

18 C朗在2020年攻入18球，領先五大聯賽所有球員最少3球。

20 美斯今季第20次助攻，是西甲自2008/09球季的沙維之後最高。攻入22球的他更是首個入球及助攻做出「雙雙」的西甲球員，本世紀五大聯賽只有亨利在2002/03英超球季做到。

28 C朗今季聯賽攻入28球，追平祖雲達斯球員在意甲的單季紀錄，僅少拉素的恩莫比利一球。

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