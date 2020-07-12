【網球】王康怡力抗高溫精英賽封后　下月香港賽料閉門進行 (19:34)

本地各項賽事因新冠病毒疫情停擺多時，香港精英網球邀請賽因應政府防疫政策，只開放予會員及嘉賓，入場前需申填寫健康申報表、佩戴口罩及量體溫。網總會長莫君逸亦有到場，他表示賽事並非網總舉辦，但事前和賽會溝通，做足措施以保障觀眾和運動員。至於下月初展開的香港錦標賽，莫君逸表示現階段預計閉門，但將視乎疫情和政府指引：「沒有觀眾，加上網球較少近距離接觸，目前不太擔心，但疫情變化很快，會密切留意及應變。」

他又透露，今年港網賽鐵定不會如往年於10月舉行，但有機會延至12月，相信未來兩個月的美國公開賽和法國公開賽，能否舉行將是重要指標，最遲在賽前3個月公布。

今日頭場的女單決賽，由新星王康怡對港隊師姐伍曼瑩。王康怡在先失一盤3：6，第2盤以7：5扳平。雙方稍息後，Cody在決勝盤回勇，連取3局領先，其後雖被追至局數5：4，但及時「止血」，再贏一盤6：4，繼前日分組賽再挫伍曼瑩奪冠。而男單的計維宇以直落兩盤7：5、6：1，輕取Sebastian Nothhaft封王。

她表示因疫情暫停比賽4個月，仍未尋回比賽節奏狀態，自評只有五成發揮。近日疫情反覆，她既擔心香港錦標賽取消，亦怕體院在第三波疫情下再「封關」：「恢復訓練沒多久，不希望再次暫停，否則要再花時間重拾體能和狀態，會很辛苦。」

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