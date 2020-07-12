【英超】利物浦遭般尼逼和　跨季24次主場連勝斷纜　諾域治篤定降班 (00:02)

利物浦提早奪冠後，今仗續遣小將上陣，包括日前獲續長約的居迪斯鍾斯首次在英超擔正，另一小將尼高威廉斯則連續兩場正選。紅軍主導形勢，上半場已10射5中，但敵軍門將尼克普比屢救險球，包括穆罕默德沙拿在17分鐘及32分鐘兩度門前起腳，均難逃普比十指關。戰至34分鐘，法賓奴泰華利斯斜傳，羅拔臣小禁區角位頂入遠柱，助主隊半場領先。

利物浦在68分鐘換走兩名小將，換入拿比基達及阿歷山大阿諾特，希望拉開比數，但不足一分鐘後被敵鋒積洛迪古斯扳平。87分鐘，般尼中場祖殊布朗曉爾開出左路角球，一輪混戰後，艾利臣比加手槌打出不遠，幾乎助攻貝治古蒙臣，但中楣不入。93分鐘，阿諾特右路傳中，沙拿起腳再被普比接實，未能扭轉和局，兩軍和一言和。力爭蟬聯神射手的沙拿「食白果」，續落後榜首的占美華迪3球。

此外，今季重返英超的諾域治主場以0：4慘負韋斯咸，聯賽重啟後6仗皆北，以21分續「包尾」，提早3輪篤定降班，亦是隊史第3次「一季遊」。而「鎚仔幫」則有米查利安東尼奧包辦4個入球，以34分排16位，與降班區拉開6分優勢。至於屈福特有隊長迪尼下半場梅開二度，主場以2：1反勝紐卡素，與韋斯咸同得34分排17位。

今晚3仗球員均在賽前為英格蘭隊名宿積查爾頓（Jack Charlton）默哀，他在當地時間上周五辭世，終年85歲。他與胞弟卜比查爾頓同為「三獅」1966年世界盃奪冠功臣，21年球員生涯只效力列斯聯，退役後曾領米杜士堡贏得英乙冠軍，亦曾執教紐卡素、愛爾蘭隊等，去年確診淋巴癌。

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