【F1】陳恩能「滅聲風波」後再旁述　咸美頓排位賽雨戰大超班 (23:05)

陳恩能上周以「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎，被Now TV向製作節目的霍士電視台投訴其言論涉及歧視及誤導。他賽前表示會繼續旁述今日賽事，最終霍士罕有安排另一評述員邢安邦與他拍檔；陳數次以肺炎指代疫情。

由於暴雨影響，今日的F1奧地利第2站第3節練習賽取消，排位賽亦押後46分鐘才開始。咸美頓與紅牛的韋斯塔本在最後一節排位不斷創下最快時間，但後者最後一個圈失誤，最終單圈慢逾1.2秒。麥拿侖的辛尼斯爆冷搶得第3位出賽，隊友兼上站季軍諾利斯亦未受胸痛困擾獲第6，但他昨日曾黃旗超速，會退後至第9位起步。反觀乾地表現理想的賽點車隊，兩部戰車均前10不入；法拉利的維迪及陸奇尼亦只得第10及11位。惟兩隊有望憑明日較理想的天氣，爭取較佳正賽排名。

F1亦公布9月兩站賽程。其中法拉利的試車場地——意大利梅捷路賽道，將在9月13日首辦F1分站。俄羅斯站亦會如期9月27日在索契舉行，更暫定開放予車迷進場。

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