【性別平權】英超球星匿名信：我是同志　因英足壇恐同不敢出櫃 (18:19)

該名球員在公開信表明同志身分，並透露由19歲已察覺自己的性取向，但多年來只敢讓家人和少數好友知道，從不敢向隊友和領隊透露。他寫道：「每天這樣生活感覺如何？絕對是一場惡夢，亦愈來愈影響我的精神健康。我感到猶如被困籠中，深怕透露我的真實身分，只會令事情變得更差。」

他又形容出櫃非常冒險，因為球壇仍充滿偏見，未能接受同志，希望球迷、球隊、領隊、經理人以至班主，都應建立正確觀念。他又稱，當環境有重大改變時，才能公開性取向，不用永遠隱藏身分。

同志議題被指是英格蘭足球界禁忌，雖然多間英超球會近年推出性別友好政策，但球壇「恐同」氣氛多年未減。1990年，英籍前鋒法沙努（Justin Fashanu）成為首個出櫃的職業球員，但其後受盡歧視，最終上吊自殺身亡。2013年初，效力列斯聯的羅比羅渣士（Robbie Rogers）在首次掛靴後，才公開同志身分，成為相隔多年後，英格蘭球壇第二人。

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