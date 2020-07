【NBA】復賽球衣平權標語設限　美參議員促NBA准球員撐港 (16:02)

霍利近年一直推動對香港及中國政府的制裁法案,昨晚在Twitter上載公開信,稱政治審查雖然放寬,「卻不能觸碰商業合作的敏感關係,顯然來自中國的利潤要較愛國情懷更受追捧。」他在信中要求NBA主席阿當施華,在7月29日前回答5條問題,當中涉及中港關係的問題包括「有媒體報道容許展示的標語,不包括聲援受中國共產黨逼害的人,這是否屬實」、「會否容許球員在球衣展示相關訊息」、「職球員選擇就事件發聲時,如何維護他們免受中國共產黨的報復」及「會否公開譴責中國共產黨任何企圖懲罰聲援者的行為」。

公開信發出後,NBA著名記者禾蘭諾斯基(Adrian Wojnarowski)以粗言回應,其後道歉。其任職的體育傳媒《ESPN》,則表示他的行徑不能接受,但不會公開對「Woj神」的處分。

If @NBA is going to put social cause statements on uniforms, why not “Support our Troops” or “Back the Blue”? Or given how much $$ @nba makes in #China, how about “Free Hong Kong”! Today I wrote to Adam Silver to ask for answers pic.twitter.com/PthYR4OxmE

— Josh Hawley (@HawleyMO) July 10, 2020