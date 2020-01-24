【英超】哥帥證阿古路歐聯16強難鬥皇馬　紅軍隊長軒達臣提早收咧照捧盃 (00:15)

阿古路於上月尾助曼城以5：0大勝般尼中受傷，其後做過半月板手術，當時康復期為4至6周，被指有望在下月初復出鬥皇馬。可是哥迪奧拿否認傳聞，這名阿根廷隊射手將無緣該場大戰：「我已告訴你很多次不能。不能。」阿古路今季各項賽事取得23個入球及交出3次助攻。

曼城於歐聯16強首回合，作客皇馬勝出2：1，已被看好能晉級8強，但哥帥說：「我軍的對手是皇馬。若我們想着下一圈賽事，皇馬可將我們踢出局。以皇馬的潛力和歷史，曼城必須全力以赴。」皇馬自西甲復賽後勇不可擋，早已反壓巴塞隆拿升上榜首。

利物浦領隊高普亦證實，中場佐敦軒達臣提早收咧。30歲的阿古路早前戰勝般尼時，與對手相撞傷及膝部。高普說：「這壞消息中的好消息，是他不用做手術。他今季將不會再披甲，但到新球季時，我對他可以候命是樂觀的。他將會捧起英超冠軍獎盃，他值得高舉獎盃。」軒達臣也透過社交網站稱，會即刻展開康復療程，「為回復狀態努力不懈，為新的球季做好準備」。他今季英超上陣30次，為紅軍貢獻5個入球和4次助攻。

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