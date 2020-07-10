【港超】傑志推免費尖子計劃育未來港腳　首屆選50名中一至中四生 (23:01)

傑志表示，尖子計劃將於2020/21學年展開，每年會讓全港所有中學生報名參與，費用全免，有意者可在傑志網頁登記，額滿即止。計劃近日開始招募，將於下月上旬初選，9月開始訓練。計劃由傑志教練團成員指導，包括一隊教練團的朱志光、梁志榮及金東進等。

今屆將挑選近50名最具潛質的中一至中四青年，提供每周三課的全面職業化足球訓練，內容以強化年輕球員基本功及技術為主，並按學員年齡設計課程，逐步提升體格至職業球員水平，再配合註冊營養師設定餐單以培養飲食紀律。學員在計劃內會以「10年1萬小時專業訓練」為指標。

傑志預計未來兩年擴展整個中學教育階段，為港足培育新力軍在14年後將成港足骨幹，以打入2034年世界盃決賽周為終極目標。傑志稱深知要培養一支具能力打入世盃決賽周的港足絕不容易，但相信有志者事竟成，認為香港歷來不乏優秀青年球員，只欠有願景的青訓政策及規劃。

傑志又稱，2010年起與仁濟醫院董之英紀念中學合作推出「傑志計劃」，為學生正規課堂外提供每周6小時專業足球訓練，現有逾20名港超球員便是有關計劃的畢業生。

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