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【歐聯8強抽籤】四大豪門同處死亡之線　曼城皇馬或惡鬥祖雲達斯 (19:08)

歐聯下月復賽，今晚（10日）在瑞士舉行8強和4強抽籤，豪門球會巴塞隆拿、祖雲達斯、皇家馬德里或曼城、以及車路士或拜仁慕尼黑，同處「死亡之線」，勢會在8強惡鬥。至於4支已晉級8強的RB萊比錫、馬德里體育會、阿特蘭大和巴黎聖日耳門，則會同處一區爭入4強和決賽。8強戰比賽日期是8月12日至15日，地點是里斯本；4強日期則是8月18日至19日。

歐霸抽籤方面，曼聯早前在16強首回合作客5：0大破寧斯，若晉級8強，將與巴沙克舒希或哥本哈根爭入4強。而若再進一步，「紅魔」將對奧林比亞高斯與狼隊的勝方，或者西維爾對羅馬的勝方。其他8強組合是國際米蘭或基達菲，將對格拉斯哥流浪或利華古遜；禾夫斯堡或薩克達，對法蘭克福或巴素利。8強將在8月10至11日舉行；4強則8月16和17日；全在德國上演。

歐聯8強抽籤結果

皇家馬德里/曼城　vs.　里昂/祖雲達斯*

拿玻里/巴塞隆拿　vs.　車路士/拜仁慕尼黑*

阿特蘭大　vs.　巴黎聖日耳門

RB萊比錫　vs.　馬德里體育會

註：*為未完成16強次回合

賽程

16強次回合：8月7至8日

8強：8月12至15日

4強：8月18至19日

決賽：8月23日

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