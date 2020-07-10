【歐聯8強抽籤】四大豪門同處死亡之線　曼城皇馬或惡鬥祖雲達斯 (19:08)

歐聯下月復賽，今晚（10日）在瑞士舉行8強和4強抽籤，豪門球會巴塞隆拿、祖雲達斯、皇家馬德里或曼城、以及車路士或拜仁慕尼黑，同處「死亡之線」，勢會在8強惡鬥。至於4支已晉級8強的RB萊比錫、馬德里體育會、阿特蘭大和巴黎聖日耳門，則會同處一區爭入4強和決賽。8強戰比賽日期是8月12日至15日，地點是里斯本；4強日期則是8月18日至19日。