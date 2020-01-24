【田徑奇聞】跑少15米被當破200米世績　賽會擺烏龍累美跑手空歡喜 (20:40)

疫情之下，拉尼斯與兩名對手隔空對碰，出戰「The Inspiration Games」男子200米跑。他身處家鄉佛羅里達州，獨自排在第5線起跑，更以18.90秒極速衝線，本來打破退役「牙買加飛人」保特保持的19.19秒世界紀錄，但就連拉尼斯本人亦擺出一副不敢置信的模樣。

5分鐘後，賽會公布擺了大烏龍，將拉尼斯錯誤安排在第5線，令他只跑了185米。據美國傳媒報道，拉尼斯本應在第1線起跑，而主辦賽事的為鑽石聯賽賽會，動搖金漆招牌。

22歲的拉尼斯賽後在社交網自嘲，笑說被錯置第5線，被開了一個大玩笑，情緒起伏似被愚弄。拉尼斯的200米跑個人最佳為19.50秒，與世界紀錄有一段距離，但他去年連奪200米跑及4x100米接力跑世界冠軍，亦是多站鑽石聯賽200米跑冠軍，證明他日挑戰紀錄非不可能。

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