【英超】連續4場炒對手最少3球　曼聯爭議聲中破英超紀錄 (16:30)

波基斯於27分鐘具爭議地獲判12碼，他當時在維拉禁區內轉身期間，腳踏敵衛安斯干沙腳部後倒地，並抱着疑受傷的右腳，經視像裁判（VAR）後，球證摩斯判12碼，疑避過至少被吹罰的波基斯親自操刀得手。他的隊友前鋒格連活特及中場保羅普巴，及後分別於完半場前和58分鐘建功，終助曼聯以3：0勝出。

曼聯之前3場英超先後以3：0勝錫菲聯、3：0勝白禮頓及5：2勝般尼茅夫，成為首支連續4仗至少入3球的英超球隊，而上次英格蘭頂級聯賽有此成績的是1987年的利物浦。曼聯分別落後第3的車路士及第4的李斯特城2分和1分，仍有機會爭取參戰下季歐聯。

曼聯今季迄今已獲判13個極刑，屬英超史上最多。可是，英超賽會承認錯判12碼予曼聯，紅魔名宿舒米高亦揶揄道：「對不起，這不是一個12碼，VAR繼續是一個笑話。」維拉賽後排尾二，落後尾三的般尼茅夫及尾四的屈福特1分和4分，餘下4輪比賽護級勢危。

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