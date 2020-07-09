【英超】曼聯征維拉爭四連勝　普巴：波基斯等隊友建功很美麗 (21:40)

般尼茅夫vs.熱刺 now621台 周五凌晨01：00直播

阿士東維拉vs.曼聯 now611/621台 周五凌晨03：15直播

英超上月復賽，普巴協助曼聯取得3勝1和，暫以33戰得55分，落後多踢1場的第4球隊李斯特城4分。他對上場以5：2大破般尼茅夫印象深刻：「我在後場看着波基斯費南迪斯、拉舒福特、安東尼馬迪爾及格連活特取得入球。你會不停地鼓掌，很美麗……他們讓我享受足球。」然而普巴不會就此滿足，他說：「一個錦標、勝出1、2或10場比賽是不夠的。你會要求更多，你永遠渴望更多。對我來說，曼聯在英格蘭是最大的球會。」

英超於3月因新冠病毒疫情停擺前，普巴盛傳離開曼聯，但英國傳媒今日報道，他很有機會繼續留效，領隊蘇斯克查亦說：「自從他回歸後，他看來越踢越好。他享受足球。」然而普巴復賽以來「食白果」，只曾於上月尾作客白禮頓一役助攻波基斯費南迪斯。

維拉方面，連同復賽5場英超，連續不勝場數已增至9仗，暫與尾二般尼茅夫同分，齊少多踢1場的尾四球隊屈福特4分。般尼茅夫明晨迎戰排第10的熱刺前，接到敵軍中場迪利阿里因腿筋輕傷無緣披甲的好消息。

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