【西甲：有片】愛斯賓奴僅負巴塞　武磊後備上陣難阻第5次降班 (16:21)

愛斯賓奴賽前需在餘下4輪全勝，兼寄望其餘護級隊失分方有望避過降班。然而這支西甲老牌球會全場未能控制戰局，下半場巴塞雖有安素法迪領紅被逐，但隊友蘇亞雷斯在56分鐘破網，這個入球亦令同樣有普爾羅辛奴被逐的愛斯賓奴，下季需轉戰西乙。中國隊前鋒武磊是役在86分鐘後備上陣，但未能助球隊平反敗局，這場敗仗同時意味愛軍隊史第5次降班。

歐洲球壇過往有不少中國籍球員登陸，然而均難逃降班厄運。其中曾效力法蘭克福的楊晨，是首名征戰歐洲五大聯賽的中國籍球員，但在2000/01球季未能助球隊護級。現效力廣州恒大的國足中場鄭智，曾在2006/07球季加盟當時在英超的查爾頓，但球隊最終位列第19位宣布護級失敗。而曾分別效力1860慕尼黑及科特布斯的邵佳一，均曾在兩支德甲球隊經歷降班厄運。

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