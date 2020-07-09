【英超】榜首雙雄續破紀錄 大衞施華10季助攻「10+」 (13:09)

利物浦今仗正選收起沙迪奧文尼，開賽僅8分鐘已由沙拿及隊長佐敦軒達臣各建一功領先兩球。白禮頓雖於完半場前追回一球，但沙拿於76分鐘罕有地以頭槌破網，帶領紅軍以3：1取勝，並成為英格蘭聯賽歷來單季最快獲得30勝的球隊。今仗過後，沙拿已為紅軍在英超貢獻了100球，包括73個入球及27次助攻。紅軍賽後以34戰得92分，餘下4輪分別為主場對般尼、作客阿仙奴、主場對車路士及作客紐卡素，只要當中取得9分，即刷新曼城前季以100分封王的英超最高積分紀錄。

次席的曼城亦向紀錄進發，以5：0大炒紐卡素，復賽後在阿提哈德球場主場賽事4戰全勝，入17球兼一球不失。隊長大衞施華今仗交出一入球兩助攻後，達成在曼城10季每季各賽事助攻都有10次或以上，已累積121次助攻。這個季尾約滿離隊的西班牙隊中場，賽後在社交網發文表達不捨：「我會想念這支球隊！」

領隊哥迪奧拿也大讚：「他的出色表現不只是今場比賽，而是過去的10年亦然。如果他想繼續踢波，毫無疑問在任何地方都可立足。我們希望球迷將來可重返阿提哈德球場時，可觀賞這位球會傳奇的告別賽。」

此外，曼城中場奇雲迪布尼今仗助攻馬列斯後，在今季英超已累積18次助攻，只差兩次將追平阿仙奴名宿亨利於2002/03年球季締造的單季助攻20次的英超紀錄。

至於歐洲賽資格爭逐，錫菲聯憑後衞艾根在補時的絕殺，主場以1：0險勝狼隊，賽後兩隊分別排第7及第6位。

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