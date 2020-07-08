【F1】兩屆世界冠軍艾朗素簽約雷諾　毋懼40歲之齡下季求返高峰 (19:52)

自法拉利公布辛尼斯明年加盟後，一直有指今月中滿39歲的艾朗素第三度效力雷諾，消息最終在今日獲得證實。艾朗素與車隊簽約兩年，有續約選項，他表示：「能夠重返職業生涯成名地，這是無比光榮。」他表明放2022年賽季，領車隊爭標：「我與車隊工程人員及隊友分享經驗，希望一同再返頒獎台。」

這名西班牙籍車手於2001年在文拿迪車隊出道，其後加盟雷諾，分別於2005及06年力壓「車神」舒密加，贏得世界冠軍，但離隊後分別在2007、10及12年飲恨。

艾朗素於2018年離開戰力不足的麥拿侖後，轉戰耐力賽及美國印第500賽，但《英國廣播公司》（BBC）引述消息指，其他系列賽的車手水平參差，競爭亦不足，驅使他加盟現時只屬中游車隊的雷諾，希望提早為2022年技術改例準備。

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