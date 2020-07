【F1】兩屆世界冠軍艾朗素簽約雷諾　毋懼40歲之齡下季求返高峰 (19:52)

自法拉利公布辛尼斯明年加盟後,一直有指今月中滿39歲的艾朗素第三度效力雷諾,消息最終在今日獲得證實。艾朗素與車隊簽約兩年,有續約選項,他表示:「能夠重返職業生涯成名地,這是無比光榮。」他表明放2022年賽季,領車隊爭標:「我與車隊工程人員及隊友分享經驗,希望一同再返頒獎台。」

這名西班牙籍車手於2001年在文拿迪車隊出道,其後加盟雷諾,分別於2005及06年力壓「車神」舒密加,贏得世界冠軍,但離隊後分別在2007、10及12年飲恨。

艾朗素於2018年離開戰力不足的麥拿侖後,轉戰耐力賽及美國印第500賽,但《英國廣播公司》(BBC)引述消息指,其他系列賽的車手水平參差,競爭亦不足,驅使他加盟現時只屬中游車隊的雷諾,希望提早為2022年技術改例準備。

🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

