【英冠】韋根港人班主歐陽偉基發聲明 稱疫情影響致申請破產保護 (21:26)

班主歐陽偉基於當地傳媒發聲明指：「韋根是一支擁有豐富歷史的球會，原本收購的目的，是希望令球隊能重上英超，亦曾注資4000萬鎊（約3.9億港元）。不幸地受疫情影響，嚴重影響投放資金在球會的能力，申請破產保護無疑是艱難的決定。」他又表明正積極尋找投資者接手。而負責接管韋根的Begbies Traynor集團成員兼列斯聯前主席Gerald Krasner，昨曾透露多個財團有意接手，其中與韋根共用球場的當地欖球隊韋根勇士，其班主已公開表明對收購相當感興趣。

上月初香港財團國際娛樂（1009.HK）將股權轉讓，其中51%股份售予同集團主席蔡朝暉持有的另一間公司Next Leader Fund LP，49%股份則售予歐陽偉基，後者當時與港超球隊東方龍獅前帥司徒文俊一同加入董事局。而英國《衛報》報道，歐陽偉基在6月24日所持有股份逾75%。球隊上周突宣布申請破產保護，由Begbies Traynor接管，亦令球隊被賽會罰扣12分，跌落榜末。

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