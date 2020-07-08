【意甲:附精華】AC米蘭閃電反勝祖雲　伊巴謙首暗示考慮掛靴 (15:37)

祖雲達斯原本下半場先由拉比奧特及基斯坦奴朗拿度（C朗）入球領先，但邦路斯62分鐘禁區手球。伊巴謙主射，施捷斯尼捉錯路令比賽轉向。伊巴謙4分鐘後再助攻基斯爾，拉菲爾利亞奧1分鐘後亦篤射破網，。AC米蘭於5分鐘內反超前3：2，最後由列比錫埋齋，復賽續保不敗。

38歲的伊巴謙莫域今年初加盟，隨即助紅黑軍止跌回升，復賽後更連殺祖雲及拉素。他也繼續信心爆棚：「我在球隊的職能包括會長和教練，但他們只給我足球員人工。如果我季初加盟，應該可以爭標。」他早前被指與管理層鬧翻，季尾或不獲續約。不過，亦有傳下季勢掌帥的蘭歷克有意挽留他。

相隔3個月，伊巴謙再回應未來打算，而疫情似乎令計劃有變：「還有1個月，之後的事非我們所能控制。我很高興可以落場，只是也為球迷感到抱歉，可能這是他們從直播看我比賽的最後機會。這是什麼意思？咬文嚼字吧。我想說如果聖西路今晚座無虛席，應該會相當歡樂。」

另一方面，祖雲達斯雖然落敗，但仍維持與次席的拉素保持7分差距。拉素今晨作客1：2反負萊切，後衛柏特歷加巴朗更在補時，咬主隊的古利奧當拿迪上臂而被逐。

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