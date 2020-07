【英超：有片】VAR疑走甩華迪為李城保一分 阿迪達為尼基迪亞領紅動怒 (12:38)

尼基迪亞今場71分鐘上陣,即與客軍守衛占士祖斯甸爭波時,舉腳過高並踩中對方左膝外側附近。球證卡雲拿基原本只出示黃牌,但經視像裁判(VAR)指示後,到場邊再看事發經過,4分鐘後改判紅牌。早段由奧巴美揚建功的阿仙奴,完場前6分鐘終遭華迪扳平,賽和1:1後三連勝告終,爭奪歐聯席位幾近不可能。

阿迪達賽後同意尼基迪亞被逐的決定,但說:「如果這是紅牌,李斯特城也應該在42分鐘10人應戰啊。」他所指的是華迪在上半場末段,曾鞋底印中梅斯達菲臉部,但執法團隊未有任何判罰。尼基迪亞事件則是英格蘭球賽實施VAR近兩季以來,僅第3次有球證到場邊觀看重播並改判,阿迪達再質疑:「我不能理解這準則,如果我們是要為這類爭議覆核的,我們覆核有關的所有事。必須要公平,因為這會完全改變比賽。」

另外,車路士作客3:2險勝水晶宮後,以1分優勢壓過李城,升上第3。屈福特則主場反勝諾域治,令後者之後若再落敗,便會篤定降班。

其他報道:【超級碗】MVP馬洪斯二世火速彈起 續約10年值逾35億破體壇紀錄

其他報道:【英超】菲臘仔18歲兒子簽約曼聯1年 17歲哈維艾利洛獲紅軍合同

Eddie Nketiah’s heatmap vs Leicester He didn't even touch the ball 😭 pic.twitter.com/wFNPRJeGJh

Are you even surprised Vardy escaped a red here?



Premier League's finest at it again. pic.twitter.com/JymLLwQVDj

— Caleb Radford (@CalebARadford) July 8, 2020