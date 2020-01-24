【英超：有片】VAR疑走甩華迪為李城保一分 阿迪達為尼基迪亞領紅動怒 (12:38)

尼基迪亞今場71分鐘上陣，即與客軍守衛占士祖斯甸爭波時，舉腳過高並踩中對方左膝外側附近。球證卡雲拿基原本只出示黃牌，但經視像裁判（VAR）指示後，到場邊再看事發經過，4分鐘後改判紅牌。早段由奧巴美揚建功的阿仙奴，完場前6分鐘終遭華迪扳平，賽和1：1後三連勝告終，爭奪歐聯席位幾近不可能。

阿迪達賽後同意尼基迪亞被逐的決定，但說：「如果這是紅牌，李斯特城也應該在42分鐘10人應戰啊。」他所指的是華迪在上半場末段，曾鞋底印中梅斯達菲臉部，但執法團隊未有任何判罰。尼基迪亞事件則是英格蘭球賽實施VAR近兩季以來，僅第3次有球證到場邊觀看重播並改判，阿迪達再質疑：「我不能理解這準則，如果我們是要為這類爭議覆核的，我們覆核有關的所有事。必須要公平，因為這會完全改變比賽。」

另外，車路士作客3：2險勝水晶宮後，以1分優勢壓過李城，升上第3。屈福特則主場反勝諾域治，令後者之後若再落敗，便會篤定降班。

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Eddie Nketiah’s heatmap vs Leicester



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