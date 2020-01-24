【超級碗】MVP馬洪斯二世火速彈起　續約10年值逾35億破體壇紀錄 (19:54)

在美國德州土生土長的馬洪斯二世，早在學界踢出名堂，於2013/14球季獲選為年度最佳高中美式足球員，大學時期續於家鄉效力德克薩斯理工大學，雖憑一己之力無法帶領球隊在NCAA取得佳績，但他獲多項個人獎項，包括年度達陣及最多傳送碼數球員等，更寫下兩項NCAA單場紀錄，分別為最多進攻碼數及最多傳送碼數。

完成3年大學生涯後，他於2017年參加NFL選秀，以首輪第10位身分加入中上游分子肯薩斯城酋長，雖然新秀球季未獲重用，但翌季起已獲主帥信任擔正兼一鳴驚人。盡顯大將之風的他，全季場均傳送50碼高踞聯盟第一，不但帶領球隊在常規賽力壓洛杉磯電光以美聯榜首身分晉級季後賽，個人更榮膺年度最有價值球員（MVP），是隊史首人獲得該項殊榮。惟該季球隊戰至美聯決賽不敵新英倫愛國者無緣超級碗。

不過，球隊上季在他帶領下，終如願殺入超級碗，並力克三藩市淘金者（又稱三藩市49人），50年來首次贏得總冠軍，亦是球隊歷來第2次封王，他個人亦獲選為超級碗MVP，是超級碗歷來第3年輕得主。

雖然今季因疫情未知能否如期在9月開鑼，但「肥水不流外人田」，在馬洪斯二世仍有兩年新秀合約下，會方今決定再與對方續簽一紙長達10年的超級長約，合約總值4.5億美元至5.03億美元（視乎通脹等因素），不但成為NFL史上最長職業合約，更打破體壇最高合約金額紀錄，這亦意味其合約將在他36歲時才屆滿。

其他報道：【英超:有片】洛里斯與孫興慜場上推撞 賽後齊慶祝稱「球場事球場了」

其他報道：【港超】大埔遭區議會收回區隊授權 球會管理層缺席被質疑逃避監察