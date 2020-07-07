【田徑】促撤鑽石聯賽上海站被拒　百慕達奧運代表：港區國安法涉人權 (18:22)

35歲的Tyrone Smith上周六（4日）在社交網發文，希望世界田徑總會就《港區國安法》採取行動，他稱：「香港的人權正被侵犯，希望總會利用影響力阻止，例如拒絕中國主辦鑽石聯賽分站，直至《港區國安法》被撤回。要以國家榮辱及金錢利益對抗他們。」

世界田徑總會其後回應，指決定賽程時不會考慮政治因素：「我們有214個成員，若在決定賽程及主辦地方時，加入政治因素作考慮，就難以滿足全球不同地方的運動員。」該會主席高文其後稱，總會維持以運動作橋樑的信念，亦希望不同成員都參與其中。

聲明未能滿足Tyrone Smith，他今日再在社交網寫道：「這是人權問題，就像種族歧視一樣，不是政治議題。」Tyrone Smith自2008年北京奧運起，連續3屆為百慕達隊出戰奧運男子跳遠項目，2018年在中美及加勒比海運動員奪銀。而田徑鑽石聯賽近年在中國上海設分站，今屆則因疫情未定上海站賽期。

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