【英超:有片】洛里斯與孫興慜場上推撞　賽後齊慶祝稱「球場事球場了」 (16:45)

熱刺在24分鐘憑米高堅尼的烏龍球先開紀錄，落後的愛華頓其後不斷反擊，完半場前更有射手李察利臣起腳，但未能助球隊扳平。擔任隊長的門將洛里斯在返回更衣室的途中，疑不滿韓國隊隊友孫興慜沒有回防，與對方口角，並出手推撞，獲盧施素及穆沙施素高等隊友分隔。熱刺換邊後未有因此影響表現，最終以1球險勝拖肥，升上第8，與第4位的宿敵車路士相差9分。

領軍全取3分的摩帥，是英超歷來第5名取得200場勝仗的領隊。這名葡籍主帥賽後稱讚麾下表現，並回應洛里斯及孫興慜的風波：「我是最後一人進入更衣室的，當我進去時他們在擁抱，未再有任何衝突。我認為這對球隊是一件好事，這代表球員對自己的表現有要求，我很開心。若果要說對與錯，那就是我的錯誤，是我對球員的表現有嚴格的要求。我不喜歡沒有溝通的球隊，或許今天的事不應該在場上發生，但最重要是大家都希望爭勝。」

洛里斯賽後與孫興慜和好如初，並希望球隊可向前看：「我與他並沒有不和，今天在場上發生的事是比賽一部分，亦只是球場上的事，我很高興可與他合作。這已經過去了，現在是時候向前看。」熱刺後衛艾歷迪亞則稱摩帥失去更衣室話語權的傳聞荒謬，冀對方繼續執教。曼聯名宿加利尼維利則表示理解洛里斯的舉動，認為孫興慜今仗表現可更積極。

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