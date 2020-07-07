【港超】大埔遭區議會收回區隊授權　球會管理層缺席被質疑逃避監察 (17:29)

大埔區議會今日原定邀請大埔球會管理層及民政事務局代表出席會議，但大埔秘書長陳平今早才回覆秘書處，稱因會務繁忙缺席，民政局僅書面回覆。大埔區議員胡耀昌會上批評，大埔管理層缺席會議及撤回撥款申請以逃避監察，反映地區足球制度名存實亡，缺乏監管下終衍生「地區球隊這怪獸」：「一支冠軍球隊短短一年後就退賽，還出現欠薪，不是疫情可推搪。」

此外，胡耀昌引述一名資深體育記者消息指，大埔季初從贊助商取得的200萬元現金，另一區議員連桷璋稱聽聞資金從內地直接過關運港，區議員陳振哲質疑此舉涉洗黑錢。會上警方代表回應，沒有相關資料。

大埔民政專員陳巧敏表示，自2011/12球季起，局方透過地區資助計劃，資助區隊165萬元應付部分開支，包括聘請教練、場租及購買球衣設備等，但不能支付薪金，故疫情對球會尋贊助有很明顯影響。她補充，大埔每年需提交績效報告，會考慮上季聯賽排名、主場入場人數、教練訓練時數及舉辦社區活動數目，指大埔過去3季達標，又指局方有密切留意球員欠薪事宜進展。

胡耀昌臨時動議，收回下季授權大埔續以區隊身分參賽，最終16名民主派議員贊成、2票棄權及0票反對下通過動議。胡耀昌說，通過動議有助釐清區隊的區議會授權，「聯賽冠軍只是一時，區隊青訓如何吸引區內青年參與會更重要。」

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