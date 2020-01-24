【西甲】基沙文妙射破入球荒助巴塞大捷　施迪安大讚　會長：美斯留隊至掛靴 (21:30)

維拉利爾賽前取得5勝1和，卻在開賽3分鐘便因後衛柏奧托利斯擺烏龍落後。維軍前鋒謝拉特摩蘭奴在14分鐘扳平。美斯先在20分鐘助攻「阿蘇」，後於完半場前，以後腳踩後予基沙文第一時間笠射中楣底彈入，取得近10場西甲上陣首個入球，加上18歲前鋒安素法迪末段埋齋，令巴塞以4：1大捷。施迪安大讚基沙文「表現出類拔萃」。會長巴杜姆則稱美斯將會留隊至掛靴。

相關報道：【西甲】皇馬1:0險勝畢爾包拋離巴塞 沙維續約艾薩德粉碎回巢執教謠言

另外，有中國隊前鋒武磊掛帥的西甲包尾球隊愛斯賽奴，在護級戰以0：1敗走尾二的雷加利斯，已落後尾四球隊艾拉維斯達11分，餘下4輪比賽下，護級勢危。西甲五連敗的艾拉維斯則已解僱教練加利坦奴，他們暫多尾三的馬略卡6分。

其他報道：【爭議】BBC傳以BLM運動被騎劫 禁節目嘉賓戴襟章 意球評家曾涉歧視盧卡古被解僱

其他報道：【F1】評述員陳恩能疑直播講武漢肺炎被投訴 電盈發聲明要求霍士體育台跟進 當事人未回應