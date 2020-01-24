【爭議】BBC傳以BLM運動被騎劫　禁節目嘉賓戴襟章　意球評家曾涉歧視盧卡古被解僱 (20:21)

世界各地近日均發起黑人平權運動，但英國《電訊報》指，《英國廣播公司》（BBC）近日下達指令，指示體育評述員及嘉賓不能在錄影時展示Black Lives Matter相關的飾物，理由是運動「被投訴以政治原因，騎劫美國黑人弗洛伊德（Geroge Floyd）死亡一事」。最終，BBC周日皇牌節目「Match of The Day」，上周主持人舒利亞及米卡李察士均沒戴上相關襟章。即使《天空體育》、《BT體育》表示給予節目嘉賓自由，但多人近日亦不再選擇配戴該標誌飾物。

與種族爭議相關的，還有去年被解僱的意大利記者兼球評家Luciano Passirani，他在倫巴第廣播（Telelombardia）的節目Qui studio a voi stadio中，評論國際米蘭前鋒盧卡古體格強壯時說：「他作單對單挑戰時，你只能給他10隻香蕉。」他之後道歉，但節目總監其後批評其比喻不當，不能容忍這種錯誤。

英國足球評述員安迪格雷（Andy Gray），在2011年亦試過在非錄影時間，評論當日比賽旁證馬絲：「你相信嗎？一個女旁證，女人都不懂什麼是越位。」他起初被罰停工一場，但之後《天空體育》稱有新證供指示他違規，將他解僱。

其他報道：【港超】東方主帥李志堅反對來季增「超級外援」 擔心剝削本地球員機會

其他報道：【港超】傑志簽加維蘭等4將 友賽輕取下季升班馬晉峰