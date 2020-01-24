【NBA】高比拜仁最後奪冠紀錄片首播 記述連冠重要拼圖阿堤斯 (22:34)

早前籃壇「波神」米高佐敦紀錄片《The Last Dance》大熱，美媒ClutchPoints其後亦公布將為今年初因直升機空難去世的另一傳奇球星高比拜仁紀錄片《Mamba Out》。由於該片為紀錄高比球員生涯最後一次奪冠球季（2009/10年）的點滴，因此早前ClutchPoints宣布該片改名為《The Final Ring: Kobe & The Lakers' 2010 Title》。

而首集在香港時間今早播出，內容主要講述當年被視為洛杉磯湖人連冠關鍵之一的小前鋒位置，經歷2008/09年球季奪冠後，會方在季後決定由侯斯頓火箭，找來防守硬漢慈善福特阿堤斯（Metta Ford-Artest，前名為慈世平、原名則為朗阿堤斯），代替艾里沙，期望加強攻守強度，並憑藉他在場上堅韌的比賽態度，成為湖人翌季取得連冠的重要拼圖。

紀錄片下集香港時間本周四播出，將會紀錄當年已獨當一面的後輩「大帝」勒邦占士，當年與高比的點滴。

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