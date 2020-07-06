【港超】東方新兵費蘭度隨隊復操亮相　李志堅傷感「堅家軍」馮慶燁離隊 (18:25)

在球隊已逾4個月沒比賽，首日復操球隊安排球員季前測試，收集球員健康及體適能指數，以便日後制定訓練。東方表示，返港的所有外援早前已接受新冠病毒檢測，結果全部呈陰性。

費蘭度離開效力5年的傑志，轉投宿敵東方，他出席新東家首課操練後解釋，轉會是希望求變，「這就是足球，有時就是會有改變，我在傑志完約後，認為是時候尋求新挑戰，這是我的個人決定。」他又指，跟主教練李志堅認識多年，又為爭標球會奮鬥是他喜歡的感覺，期待跟前傑志隊友盧卡斯及辛祖再次合作，歇盡所能為東方贏取所有冠軍。

李志堅透露，33歲的費蘭度與東方簽約兩年，他期待這翼鋒可增球隊進攻板斧，雖至今仍未落實新球員能否出戰復賽，但堅sir指球隊仍有足夠人腳應付復賽。原籍巴西的費蘭度，將於今年10月在港住滿7年可入籍，他透露早前回巴西期間已開始辦理相關手續。李志堅稱，希望今年內可為費蘭度註冊為本地球員。

至於離隊球員方面，有馮慶燁、李家豪、陳靜謙、慕沙及徐德帥等人，其中對於一直跟隨落班的「堅家軍」馮慶燁，首次與堅sir分道揚鑣，後者慨嘆這是個傷感事情，但指職業球會有預算及有眾多球員下，加上需顧及部分簽約多年的球員就業機會，另邊廂，僅簽約一年的燁仔，也需考慮出場機會，兩者權衡下只能作這決定：「燁仔對我當然重要，希望他在新球會有更多發揮和機會，這未嘗不是好事。」

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